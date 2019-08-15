Rekora koşuyor

Sezona Harbiye Açıkhava’da üst üste 5 konserle başlayan ve 15 Eylül’de ek bir konser verecek olan Gündeş, iyi giden satışlar sonrası, 7. konseri de eklediklerini duyurdu. Ünlü şarkıcı, “Harbiye konser serimize bir yenisi daha eklendi. 11 Eylül’de de Açıkhava sahnesinde olacağız. Ben, sesim ve şarkılarım sizi Harbiye’de bir kez daha ağırlamaktan onur duyacağız!” dedi. Ebru Gündeş bu konserle birlikte, 2019 sezonunda 7 kez Harbiye Açıkhava sahnesine çıkarak, bu yazın rekoruna imza atmaya hazırlanıyor.