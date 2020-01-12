Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftin oğlu Karan için reklam kapışması

Fahriye Evcen'in Karan'la birlikte ilk fotoğrafı sosyal medyada büyük beğeni almıştı.

Ünlü çift kabul etmemişti. Günlerce konuşulan olayın ardından popçu Berkay 'bize de reklam teklifi geliyor' dedi. Önceki akşam Nişantaşı'nda bir mekan çıkışı görüntülenen şarkıcı, iddialı açıklamalar yaptı. 2 yaşındaki Arya ve 6 aylık Zeynep'e reklam teklifi geldiğini dile getiren Berkay, “Kızlarıma 1 değil tam 4 tane reklam teklifi geldi, ben istemedim. Babaları çalışıyor, kızları otursun evde” dedi. Nazardan korktuğu için de reklam tekliflerine sıcak bakmadığını dile getiren Berkay, 'Nazardan çok çekiniyorum. Tabii bu benim tek başıma verebileceğim bir kararda değil. Eşim Özlem Ada'nın da fikri çok önemliydi, o da bana saygı duydu” şeklinde konuştu. Maldivler'de bir haftalık tatile 200 bin lira veren şarkıcı, “Ben en son Ramazan ayında tatil yapmıştım. Tabiri caizse köpek gibi çalışıyorum haftada 3 gün çocuklarımı göremiyorum 6 günlük bir boşluğum vardı onu değerlendirdik, 8 ay tatil yok. Allah herkese böyle imkanlar nasip etsin” dedi.