Rap'çiler düet için sırada

İmajlarını da yenileyen Safiye-Faik ikilisi yılbaşında, daha önce Tarkan'ın da konser verdiği salonda sahne alacaklarını anlattı. Faik Öztürk, sahne ücreti konusunda esprili bir açıklama yaptı. Faik Öztürk, piyasada rap yapacağı duyulunca rapçilerin kendisine haber yolladığını belirtti. Safiye-Faik ikilisi daha sonra merakla beklenen şarkılarından klip yayınladı.