'Rap, Karadeniz'den yayıldı'

Yarışmaya kolbastı fenomeni kardeşi Sinan Yılmaz ve ailesiyle birlikte katılan sevilen sanatçı, hem akıllara kazınan şarkılarını seslendirdi hem de müzikle ilgili açıklamalar yaptı. Eskiden yaptığı bir açıklamayı tekrarlayan Kont Adnan, rap müziğin dünyaya Karadeniz’den yayıldığını söyledi. ünlü isim, seslendirdiği parçalar ve danslarıyla eğlenceli dakikalar yaşanmasına neden oldu.