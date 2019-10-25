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25 Ekim 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 25 Ekim 2019 Cuma 00:57:02

Rap furyası

Müzik dünyasında başlayan rap akımı çığ gibi büyüyor. Hadise ile Hande Yener'den sonra, Mustafa Ceceli hatta Safiye Soyman da rap şarkı yaptı. Mustafa Ceceli ve eşi Selin İmer, lüks bir mekanda kutlama yemeği yedi.

Dijital ortamda izlenme rekorları kıran rap şarkılar bir anda popüler olunca, popçular da ikiye bölünmüştü. Sinan Akçıl'ın “Rap müzik bir furya. Kalıcı değil geçici olduğunu düşünüyorum. Türk bir rapçi dünyada saygı görmez çünkü imitasyon duruyor, Beykoz’da klip çekip Amerika’da gibi yaşıyorlar” sözleri çok tartışılmıştı.

5 GÜNDE 6 MİLYON İZLENDİ

İlk tepki Hadise'den gelmiş, ardından Hande Yener 'rap albüm' hazırladığını açıklamıştı. Mustafa Ceceli de geçen hafta 'Bedel' adlı şarkısını sevenlerinin beğenisine sundu. Beş günde 6 milyon izlenmeye ulaşan şarkısının kutlamasını önceki akşam yaptı. Eşi Selin İmer ve yapımcısıyla yemek yiyen Ceceli, rap müziğin son dönemdeki popülerliğine değinerek, “Bu değişim müzikal çeşitlilik anlamına geliyor, daha cesaretli işler yapılmaya başlandı. Rap müziğin daha fazla kişiye hitap etmesi, popçuları da yaratıcılığa itiyor” dedi. Asıl sürpriz Safiye Soyman'la Faik Öztürk çiftinden geldi. Sevilen çift, eski bir şarkıyı rap olarak söyleyip cover yaptı.

SÜPRİZİ AÇIKLADI

Yeni sezon sahne çalışmalarının startını veren Yonca Lodi, okuma provaları için ekibiyle birlikte Cihangir'de stüdyoya girdi. Güzel şarkıcı ''Zamana ayak uydurdum. Dijital platformda yayınlanmak üzere rap parça hazırladık'' dedi.

RAP'ÇİLER GİBİ GİYİNECEKLER

Safiye Soyman ve Faik Öztürk, hazırladıkları rap şarkının aklibinde de rapçiler gibi giyinip kamera karşısına geçeceklerini söyledi.

"ÇAĞA AYAK UYDURMALI"

'Pop müziğin modası geçiyor çağa ayak uydurmalı' diyen Hande Yener, rap yıldızı sevgilisi Misha ile birlikte albüm hazırlığı yapıyor.

 

 

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