Rap akımına uydular

Şarkı aralarında hayranlarıyla da sohbet eden grup, “Şimdi söyleyeceğimiz 2 şarkıyı ilk kez bir konserde okuyacağız” diyerek Türkiye'de yapılan ilk rap şarkı olan ‘Anında Görüntü’yü seslendirdi. MFÖ, son günlerde rap şarkılara yönelen isimlerden oldu.