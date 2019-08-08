08 Ağustos 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 08 Ağustos 2019 Perşembe 02:02:14
Rap akımına uydular
Sanat hayatındaki 46. yılını geride bırakan efsane grup MFÖ, önceki akşam Poll Production organizasyonu Turkcell Yıldızlı Geceler kapsamında Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde sevenleriyle buluştu.
Şarkı aralarında hayranlarıyla da sohbet eden grup, “Şimdi söyleyeceğimiz 2 şarkıyı ilk kez bir konserde okuyacağız” diyerek Türkiye'de yapılan ilk rap şarkı olan ‘Anında Görüntü’yü seslendirdi. MFÖ, son günlerde rap şarkılara yönelen isimlerden oldu.
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