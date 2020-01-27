27 Ocak 2020 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 27 Ocak 2020 Pazartesi 02:26:24
Ramo'ya Ruhi Sarı sürprizi
Başrollerinde Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç'inrol aldığı 'Ramo' dizisine sürpriz bir isim dahil oldu.
Oyuncu Ruhi Sarı, Ceyhan karakteriyle ekibe katıldı.
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