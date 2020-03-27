27 Mart 2020 Cuma 20:51:31 | Son Güncelleme: 27 Mart 2020 Cuma 21:00:37
Rammstein grubunun solisti Till Lindemann koronavirüse yakalandı
Rammstein grubunun solisti Till Lindemann'ın yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı
Till Lindemann'ın Moskova'daki bir konserden dönerken ateşi yükseldiği öğrenildi. Ünlü müzisyenin Berlin'de hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
Lindemann'a yapılan koronavirüs testinin sonucu pozitif çıktı.
57 yaşındaki müzisyenin yoğun bakımda karantinaya alındığı ifade edildi ve hayati tehlikeyi atlattığı da aktarıldı.
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