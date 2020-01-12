Rafet El Roman çapkın değil samimi

Şule Balmak Rafet El Roman'ın kendisine yazdığı mesajları sosyal medyada yayınlamıştı.

Spor eğitmeni olan Şule Balmak 51 yaşındaki şarkıcının kendisine yazdıklarını bir bir paylaştı. Şule Baymak bir süre sonra bu yazışmaları ifşa etti. Ardından bir gerçek daha ortaya çıktı. Genç kadın, kendi fotoğrafları yerine Şili'de yaşayan bir Instagram fenomeni Sol Vasquez'in pozlarını kullanmıştı. Rafet El Roman konu üzerine “Yorum yok, konuşmayacağım” dedi ve şaşırtan bir hamlede bulundu. Şarkıcı intikam almak için kendisine gelen tüm mesajları sosyal medya hesabından yayınladı. Ancak çoğu sosyal medya kullanıcısı şarkıcının yine kendisini rezil ettiğini ve kişilerin masum olduğunu ileri sürdü. Çünkü yazışmalarda Rafet El Roman'ın kendisine selam veren her kadınla samimi bir sohbete koyulduğu görüldü.