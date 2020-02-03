03 Şubat 2020 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 03 Şubat 2020 Pazartesi 03:03:33
Popüler bebek Siena
Nisan ayında Portekizli Pedro de Noronha ile nikah masasına oturduktan sonra 4 Kasım'da kızı Siena Leyla'yı kucağına alan Tülin Şahin dün kızıyla birlikte yılbaşına özel çekilen fotoğraflarını yayınladı.
Noel Baba kostümü giydirdiği Siena Leyla'nın fotoğrafının altına “Merhaba 2020, sondaki pozu ile vallahi alakam yok” şeklinde not yazdı. Sosyal medyada beğeni yağmuruna tutulan fotoğrafın altına “Gözler aynı anne” yorumları yazıldı.
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