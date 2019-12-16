Popçu Demet Akalın ve eski eşi Okan Kurt'un kızları Hira'nın günü

Günün erken saatlerinde alışveriş merkezine gelen Demet Akalın bu sırada yanına gelen hayranını kırmayarak fotoğraf çektirdi. Akalın, daha sonra kızı ve eski eşine katıldı. Bir süre oyuncak mağazasında alışveriş yapan Akalın, daha sonra alışveriş turuna çocuk giyim mağazalarıyla devam etti.