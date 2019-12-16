16 Aralık 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 16 Aralık 2019 Pazartesi 03:43:30
Popçu Demet Akalın ve eski eşi Okan Kurt'un kızları Hira'nın günü
Popçu Demet Akalın, eski eşi Okan Kurt ve kızları Hira, İstinye’de objektiflere yansıdı.
Günün erken saatlerinde alışveriş merkezine gelen Demet Akalın bu sırada yanına gelen hayranını kırmayarak fotoğraf çektirdi. Akalın, daha sonra kızı ve eski eşine katıldı. Bir süre oyuncak mağazasında alışveriş yapan Akalın, daha sonra alışveriş turuna çocuk giyim mağazalarıyla devam etti.
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