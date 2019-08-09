'Pop öldü diyenin kafası ölmüştür'

Ünlü popçu Hande Yener müzik tarzını değiştirdiğini belirtip, “Artık Türkçe pop çok demode kaldı. Rap, popu geçti. Lavabo tıkandı, bir şeyler yapmak lazım” deyince müzik dünyasında yeni bir tartışma alevlendi.

İKİSİNİ DE SEVENLER VAR

Hande Yener'e destek olanlar olduğu gibi karşı çıkanlar da oldu. Son sözü Yıldız Tilbe söyledi. Önceki gün Etiler'de alışveriş yaparken görüntülenen Yıldız Tilbe “Pop, rap, bunların hepsi bir müzik, benim için hiçbirinin farkı yok. İkisini birden sevenler ya da ayrı ayrı sevenler var. Ben bu söylemlere katılmıyorum. Pop müzik öldü, bitti diyenin kafası ölmüştür“ dedi.

KONSERE HAZIRLANIYOR

Harbiye Açıkhava Konseri'nde takacağı takıları almak için alışverişe çıktığını söyleyen Tilbe, “Konser için birkaç aksesuar bakıyorum. İnşallah çok güzel bir konser olacak ona hazırlanıyorum” diye konuştu. Sıla’nın konserinde oturması ve seyircilerin tepki göstererek konser alanını terk etmesi hatırlatılınca “Onunla bu konu hakkında konuştum. Şarkıcı oturarak da şarkı söyleyebilir, insanların orayı terk etmesini doğru bulmuyorum. Seyircilerin sanatçıyı zor durumda bırakması hiç hoş değil” dedi.

YANMAYA DEVAM

Bronz teniyle dikkat çeken Yıldız Tilbe muhabirlerin “Çikolata gibi olmuşsunuz” demesi üzerine “Bu daha beyaz halim, konser sonrası tatile devam edeceğim” diyerek kahkaha attı.

YENİ TARZIYLA KONUŞULACAK

Tarzını rap müziğe yönelten Hande Yener rap'çi sevgilisi Misha'dan aldığı 'Krema' adlı şarkısıyla iddialı olduğunu söylüyor. Geçtiğimiz ay çıkardığı şarkıya klip çeken Yener, yine tarzını konuşturdu. Sözü Mete Özgencil, müziği Misha, aranjesi Ümit Kuzer ve Misha’ya ait olan şarkının video klip yönetmenliğini Aytekin Yalçın üstlendi. Seksenler Greenbox yönteminden ilham alınarak hazırlanan klip için marjinal bir hayal dünyası oluşturan Hande Yener, klipte kılıktan kılığa büründü.