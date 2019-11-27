27 Kasım 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 26 Kasım 2019 Salı 23:23:32
Politik cevap
Güzel sunucu Burcu Esmersoy önceki gün İstinye'de objektiflere takıldı.
Sabah erken saatlerde alışveriş merkezine giden Esmersoy, “Yurtdışında beğendiğiniz oyuncular hangileri” sorusuna, “Herkes bence çok yetenekli ve çok güzel. Şimdi bir şey söylersem başka yere gider, herkes çok iyi diyeyim” diyerek kaçamak bir yanıt verdi.
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