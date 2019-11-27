Politik cevap

Sabah erken saatlerde alışveriş merkezine giden Esmersoy, “Yurtdışında beğendiğiniz oyuncular hangileri” sorusuna, “Herkes bence çok yetenekli ve çok güzel. Şimdi bir şey söylersem başka yere gider, herkes çok iyi diyeyim” diyerek kaçamak bir yanıt verdi.