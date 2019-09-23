Playback taşı

70’ler, 80’ler ve 90’ların unutulmaz şarkılarını seslendiren şarkıcı, konserlerinde jartiyer giyen ve playback yapan Hadise’ye taş attı. Müzik dünyasında 2000’lerden sonra şarkı çıkmadığından dert yanan Salkım, “Bizim sahnemizde vantilatör, dansçılar yok. Bu yüzden jartiyer yerine tulum giymek zorunda kaldım. Yapacak bir şey yok, mal bu! Bununla idare edeceksiniz. Biz canlı canlı şarkı söylüyoruz. İyi de olsak, detone de olsak, ne olursak olalım her zaman canlı söylemeyi tercih ettik” diyerek isim vermeden Hadise’yi hedef aldı.