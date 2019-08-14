Playback itirafı

Bir gün önceki konserinde orkestrasını azarlayan ve hakaret eden Diva, neler yaşandığını açıkladı. “İçerden okuyarak çıkacaktım. Orkestra çıkmadım diye kesmiş playbackı. ‘Ne oluyoruz ayol’ dedim. O arada feryat ettim. Biraz yalancılık yapıyordum. Sanki playback okumuyormuşum gibi. Sahtekârlığım çıktı meydana” diyerek kahkaha attı.

Fıstık yeşili sahne kıyafeti ve yılan kolyesiyle dikkat çeken Bülent Ersoy, makyaj ve giyinmek için 3 saat kuliste kaldı.

‘Ben canlı okurum’

Şakıcı Linet’in “Playback yapan sanatçıların kazandığı para helal değil” sözü hatırlatılan ise Ersoy, “Şimdi benimle ilgili öyle bir konu olamaz. Çünkü ben Allah’ına kadar canla okuyanım. Hanımefendi doğru söylemiş. Playback okumayı bende tasvif etmiyorum. Atmosfer itibariyle birinci şarkıyı öyle okuyacaktım. Yakalandım” dedi.