Pırıl Çetindoğan, Bodrum’da yeni aşkı Gökhan Kokuludağ ile objektiflere yakalandı

Pırl Çetindoğan, Ege'de aşka geldi. 28 yaşındaki sosyetik güzel, önceki gün annesi Demet Sabancı'ya ait Cennet Koyu'na demirli teknede Gökhan Kokuludağ adlı sevgilisiyle keyifteydi. Deniz yatağında güneşlenen aşıklar, güvertede de romantik anlar yaşadı. Bu arada Arkem Kimya Finans Müdürü olan Kokuludağ, üniversite eğitimini Londra'da tamamladı...

Genç işadamı Kokuludağ, aşkını böyle öpücüklere boğdu.









Pırıl Çetindoğan Kimdir?



Pırıl Çetindoğan 7 yaşından bu yana resim yapmaktadır. 1998 yılında ilk sergisini Sabancı Sergi Salonu’nda açmış ardından, Galeri Selvin ve Tokyo NHK Part Studio Gallery’de iki ayrı sergi’de yer almıştır.

Amerika, New York’ta moda tasarımı üzerine lisans eğitimini tamamlayan Pırıl Çetindoğan günümüzde Demsa’da iş hayatını sürdürmektedir.

Annesi İş Kadını Demet Sabancı Çetindoğan, babası ise Demsa Group’un patronu Cengiz Çetindoğan’dır. Merve ve Cevdet Çetindoğan isimlerinde iki kardeşi vardır. Anne tarafından aslen Kayseri, ancak baba tarafından nereli olduğu bilgisine ulaşılamamıştır.

İnstagram hesabı’nda ciddi bir takipçi sayısı bulunan Pırıl Çetindoğan, paylaştığı resimlerde ise güzelliği ile göz doldurmaktadır.



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