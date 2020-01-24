Pınar Aylin'in kızı Maya Tokatlıoğlu annesinin boyunu geçti

Recep ASLAN

Çeşme'den İstanbul'a gezmeye gelen anne kız ilgi odağı olurken, 18 yaşındaki Maya'nın annesinin boyunu geçtiği görüldü. ‘Yazık Oldu' isimli çalışmasıyla uzun süre ara verdiği müziğe dönüş yapan Pınar Aylin, “2020 benim yılım olacak. Yeni single çalışmalarım var. Televizyon programım başlayacak ve ikinci romanımı yazıyorum” diye konuştu.