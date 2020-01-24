24 Ocak 2020 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 23 Ocak 2020 Perşembe 18:25:18
Pınar Aylin'in kızı Maya Tokatlıoğlu annesinin boyunu geçti
90'lı yıllara damgasını vuran şarkıcı Pınar Aylin, kızı Maya Tokatlıoğlu ile önceki akşam bir mekanda karşımıza çıktı.
Recep ASLAN
Çeşme'den İstanbul'a gezmeye gelen anne kız ilgi odağı olurken, 18 yaşındaki Maya'nın annesinin boyunu geçtiği görüldü. ‘Yazık Oldu' isimli çalışmasıyla uzun süre ara verdiği müziğe dönüş yapan Pınar Aylin, “2020 benim yılım olacak. Yeni single çalışmalarım var. Televizyon programım başlayacak ve ikinci romanımı yazıyorum” diye konuştu.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT