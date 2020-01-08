Pınar Aylin eviyle şov yaptı

Sanatçı, video klibinde mekan olarak Alaçatı’daki taş evini kullandı. Evi görenler 'Pınar eviyle adeta şov yapmış' şeklinde yorum yaptı. Müziği Carlos Robles Arenas ve François Rasim Bıyıklı’ya ait olan “Ya Sidi” adlı efsane eseri yorumlayan Pınar Aylin, şarkının Türkçe sözlerini kendisi yazdı.