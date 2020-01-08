08 Ocak 2020 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 07 Ocak 2020 Salı 21:05:22
Pınar Aylin eviyle şov yaptı
90'lı yıllara damga vuran şarkıcı Pınar Aylin, Yazık Oldu isimli single’ını kliplendirdi.
Sanatçı, video klibinde mekan olarak Alaçatı’daki taş evini kullandı. Evi görenler 'Pınar eviyle adeta şov yapmış' şeklinde yorum yaptı. Müziği Carlos Robles Arenas ve François Rasim Bıyıklı’ya ait olan “Ya Sidi” adlı efsane eseri yorumlayan Pınar Aylin, şarkının Türkçe sözlerini kendisi yazdı.
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