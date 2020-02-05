05 Şubat 2020 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 04 Şubat 2020 Salı 18:40:08
Pınar Altuğ'un çekiliş isyanı!
Oyuncu Pınar Altuğ Atacan, sosyal medya üzerinden yaşadığı taciz olayına isyan etti.
Altuğ, önceki gün kendisini rahatsız eden bir konuyu takipçileriyle paylaştı. Sosyal medya üzerinden hediye dağıtan hesaplara sitemde bulunan oyuncu kendi adının buralarda yer almasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi: “Hani habire beni hediye postlarının altına yazıyorsunuz ya! Hepinizi blockluyorum, yetti yahu! Alakası olmayan insanları taciz etmektir bu!”
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