Pınar Altuğ'un çekiliş isyanı!

Altuğ, önceki gün kendisini rahatsız eden bir konuyu takipçileriyle paylaştı. Sosyal medya üzerinden hediye dağıtan hesaplara sitemde bulunan oyuncu kendi adının buralarda yer almasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi: “Hani habire beni hediye postlarının altına yazıyorsunuz ya! Hepinizi blockluyorum, yetti yahu! Alakası olmayan insanları taciz etmektir bu!”