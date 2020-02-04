Pınar Altuğ'dan taciz isyanı! Hepinizi blockluyorum, yetti yahu!

Sadece oyunculuğuyla değil aynı zamanda yer aldığı sosyal sorumluluk projeleri ile de dikkat çeken Pınar Altuğ Atacan, örnek aile hayatıyla da kendisinden söz ettiriyor.

Özellikle Instagram hesabı üzerinden gündelik yaşantısına dair keyifli kareler ve videolar paylaşan Pınar Altuğ, bu defa kendisini rahatsız eden bir konuyu takipçileriyle paylaştı.

“İNSANLARI TACİZ ETMEKTİR BU”

Sosyal medya üzerinden hediye dağıtan hesaplara sitemde bulunan başarılı oyuncu kendi adının bu hediye paylaşımlarının altında yer almasından duyduğu rahatsızlığı şu satırlarla ifade etti:

“Hani habire beni hediye postlarının altına yazıyorsunuz ya! Hepinizi blockluyorum, yetti yahu! Alakası olmayan insanları taciz etmektir bu!”

İşte o paylaşım: