28 Ocak 2020 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 27 Ocak 2020 Pazartesi 18:56:05
Pınar Altuğ 27 Ocak'ta hüznü ve sevinci bir arada yaşıyor
Oyuncu Pınar Altuğ, bir günde hem sevinç hem hüzün yaşıyor!
Altuğ için 27 Ocak hem annesinin vefat günü hem de kızı Su’yun doğum günü... İlk olarak annesi Selma Altuğ'a olan hasretini "Özlemini her geçen gün hiç eksilmeden hissediyorum” sözleriyle duyuran Altuğ, ardından kızı Su’yun yeni yaşını kutladı.
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