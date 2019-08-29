29 Ağustos 2019 Perşembe 07:55:00 | Son Güncelleme: 29 Ağustos 2019 Perşembe 09:35:15
Ece Seçkin'in pilot nişanlısından pahalı jest
Şarkıcı Ece Seçkin, pilot nişanlısı Çağrı Terlemez’le İbiza’ya gitti.
Dünyaca ünlü Grammy ödüllü sanatçı ve dans müziği ustası David Guetta’nı izlemeye giden çift, locaya 5 bin euro hesap ödedi. Terlemez’in bonkörlüğü karşısında keyfi yerine gelen Seçkin, gece boyunca doyasıya eğlenerek sosyal medya hesabından da takipçileriyle mutluluğunu paylaştı.
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