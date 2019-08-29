Ece Seçkin'in pilot nişanlısından pahalı jest

Dünyaca ünlü Grammy ödüllü sanatçı ve dans müziği ustası David Guetta’nı izlemeye giden çift, locaya 5 bin euro hesap ödedi. Terlemez’in bonkörlüğü karşısında keyfi yerine gelen Seçkin, gece boyunca doyasıya eğlenerek sosyal medya hesabından da takipçileriyle mutluluğunu paylaştı.