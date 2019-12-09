09 Aralık 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 09 Aralık 2019 Pazartesi 03:18:13
Pijamayla Beverly Hills'te! Reklam kokan stil
Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber, bir yıl önce evlendiği karısı Hailey Baldwin'le Beverly Hills'te görüntülendi.
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25 yaşındaki Kanadalı şarkıcının sıradışı ayı figürlü pembe pijamalı sokak stili dikkat çekti. Pijamanın üstüne çilek desenli bir sweatshirt giyen Bieber’ın ilginç kıyafetinin, sahibi olduğu ve çocuklara hitap eden 'Drew' markasına ait olduğu öğrenildi. Müzikten sonra moda sektöründe kendine bir yer edinmek isteyen popçu, tanıtımını da ürünlerini giyerek yaptı.
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