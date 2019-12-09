Pijamayla Beverly Hills'te! Reklam kokan stil 

GÖREN BİR DAHA BAKTI

25 yaşındaki Kanadalı şarkıcının sıradışı ayı figürlü pembe pijamalı sokak stili dikkat çekti. Pijamanın üstüne çilek desenli bir sweatshirt giyen Bieber’ın ilginç kıyafetinin, sahibi olduğu ve çocuklara hitap eden 'Drew' markasına ait olduğu öğrenildi. Müzikten sonra moda sektöründe kendine bir yer edinmek isteyen popçu, tanıtımını da ürünlerini giyerek yaptı.