Pes etmeyecek

Şu anda hala devam eden ziynet davası hakkında kendisine yöneltilen sorular üzerine Sülün, “Arkadaşlar ben artık bu davalar hakkında konuşarak gündeme gelmek istemiyorum. İşimle gündemde olmak istiyorum. Modellik yapıyorum. Bu davalar hakkında son konuşmam olsun. Ziynet eşyalarımı da almak istiyorum. Hukuk savaşımın arkasındayım, pes etmeyeceğim” açıklamasında bulundu.