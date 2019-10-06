06 Ekim 2019 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 06 Ekim 2019 Pazar 00:26:22
Pes etmeyecek
Yatak odasına kamera yerleştiren kaynanası ve kayınpederini hapse attıran eski Türkiye güzeli Sinem Sülün, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı.
Şu anda hala devam eden ziynet davası hakkında kendisine yöneltilen sorular üzerine Sülün, “Arkadaşlar ben artık bu davalar hakkında konuşarak gündeme gelmek istemiyorum. İşimle gündemde olmak istiyorum. Modellik yapıyorum. Bu davalar hakkında son konuşmam olsun. Ziynet eşyalarımı da almak istiyorum. Hukuk savaşımın arkasındayım, pes etmeyeceğim” açıklamasında bulundu.
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