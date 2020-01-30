30 Ocak 2020 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 29 Ocak 2020 Çarşamba 19:30:01
Pelin Karahan: Çocuklarım her şeye sahip olmasın
Ali Demir ve Can Eyüp adında iki erkek çocuk annesi olan Pelin Karahan onları nasıl büyüttüğünü anlattı.
Çocuklarının doyumsuz olmasından korktuğu için onlara her istediklerini almadığını söyleyen Karahan, 'Bazı şeylere ihtiyaçları kalsın. Her şeyi olmasın istiyorum. Onlara yokluğu da öğretiyorum' dedi. Oyuncu oğullarının resime meraklı ve yetenekli olduğunu da ekledi.
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