24 Ocak 2020 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 24 Ocak 2020 Cuma 12:55:36
Pelin Akil ve Anıl Altan: İkizler bekler
Oyuncu çift Pelin Akil ve Anıl Altan önceki akşam Kurtuluş’ta bir mekandaydı.
Uzun zaman sonra dışarıya çıktıklarını söyleyen ikili, “İkizlerimizi yalnız bırakamıyoruz. Bugün fırsat bulup yemeğe çıktık. Şimdi de onların yanına gidiyoruz Alin ve Lina bizi bekler’’ dedi.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Malkoçoğlu ile gönüllerde taht kuran Cüneyt Arkın: Tokadımla bayılttım
- Mithat Can Özer'le aşk yaşayan Alina Boz çark etti
- Şeyma Subaşı'nın girişimcilik hayatı sona erdi! Kirası 80 bin lira olan kafesini kapattı
- İrem Sak'ın sevgili kriteri: Nefes alsın yeter!
- Simge Tertemiz: Mesaj atanları söylesem olay olur