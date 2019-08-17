Pazarcının isyanı

Kışlık konserve yapmak için kilolarca domates alan ve mutfakta hazırlık yaparken fotoğraf paylaşan Seçkin'in, pazarcıyla yaşadığı diyalog da herkesi güldürdü. Her hafta köy pazarına giderek 'Domatesin kilosu ne kadar' diye soran Seçkin'e; pazarcının en sonunda; “Abla sen sanatçısın, senin nişanlın da pilot neden 2 haftadır gidip gelip domatesin kilosunu soruyorsun” demesi duyanları güldürdü. Hayranları tarafından caps haline getirilen görseller, sosyal medyada ilgiyle karşılandı.