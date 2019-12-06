06 Aralık 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 06 Aralık 2019 Cuma 00:20:35
Paylaşmaya gönüllü
Oyunculuğa ara vererek kendini yardıma ihtiyacı olan insanlara adayan Gamze Özçelik, dün sosyal medyada 'Dünya Gönüllüler Günü'nü kutladı.
Sudan'da çocuklarla çekilen fotoğraflarını paylaşan Özçelik, 'Biz aşkla yanmaya, hasret çekmeye, paylaşmaya, kavuşmaya ve hep daha fazlasını hayal etmeye gönüllü olmuşuz haberimiz yokmuş. Ne mutlu ki nasip olmuş. Çok şükür. Bu zamana kadar yolda yoldaşım olan tüm dostlarıma muabbetle selam olsun' şeklinde not düştü.
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