Payitaht'ta yeni yüz

Mengiroğlu, Payitaht dizisine Cemile Sultan’ın oğlu Mehmet Celaleddin karakteri olarak geliyor. Avrupa’da çok iyi bir eğitim almış, devletine ve dayısı Abdülhamid’e bağlılığı ile dikkatleri çeken bir genç olarak Şurayı Devlet Azası vazifesinin başına geçen Mehmet Celaleddin, Şehzade Abdülkadir’le çatışmalar yaşayacak.