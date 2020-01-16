Paris'in sırrı nihayet çözülüyor

Paris Hilton 2018 yılının Haziran ayında bir defilede podyuma çıkmak için Antalya'ya geldi. Fırsatı değerlendiren Sinan Çetin, Şafak Sezer'i başrolde oynatmayı planladığı filme Paris Hilton'u da dahil etti. Dünyaca ünlü starla anlaşarak yarım saatlik bir görüntü alan Sinan Çetin, sonrasında filmin çekimlerini tamamladı. Fakat film bir türlü vizyona giremedi. Son olarak ağustos ayında gösterilmesi planlanan Paris'in Sırrı adlı film yine aksilikler yüzünden erteledi.

ERZİNCAN'DAN YOL ÇIKIYOR

Şafak Sezer niyanet vizyona gireceklerini duyurdu. Güvenlik görevlisi Sırrı'yı canlandıran Sezer filmin konusunu şöyle anlattı: “Sırrı’ya annesi, hasta yatağında Paris Hilton’la evlenmesini vasiyet eder. Sinan Çetin’in daha önce bir reklam filminde oynayan Sırrı’yı, Çetin’in asistanı isim benzerliğinden dolayı yeni bir projeye davet eder. Sırrı Erzincan’daki köyünden bir paket tulum peynirle yollara düşer.”

Paris Hilton, Antalya'da biraraya geldiği Güneş Magazin Müdürü Yasemin İlan'a projenin detaylarını anlatmıştı.

AYŞEN GRUDA FİLMİNİ GÖREMEDİ

Yapımcılığını Sinan Çetin’in üstlendiği, yönetmenliğini Barış Denge’nin yaptığı Paris Hilton ve Şafak Sezer filmi olan ‘Paris’in Sırrı’nın kadrosunda hafızalarımızdan asla silinmeyecek Ayşen Gruda da yer alıyor. Usta oyuncu Gruda, filmin çekimlerinden sonra hayatını kaybetmişti.

Şafak Sezer, “Her sahnesini kahkahalarla izleyeceksiniz” dedi.