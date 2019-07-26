Paris'in köpeklerine özel malikâne
ABD’li sosyetik güzel Paris Hilton, köpekleri için 325 bin dolar (yaklaşık 2 milyon lira) harcayarak özel malikane yaptırdı.
HAVUZU BİLE VAR
Hilton Otelleri'nin varisi 28 yaşındaki Paris Hilton, yıllardır köpeklerine düşkünlüğüyle biliniyor. Onlar için hiçbir masraftan kaçınmayan sosyetik güzel, yine kesenin ağzını açtı. Lüks villasının devasa bahçesinde köpekleri için malikane yaptıran Hilton, bu ev için 325 bin dolar (yaklaşık 2 milyon lira, masraf etti.. Özel olarak tasarlanan ve yaklaşık 5 ayda inşa edilen 2 katlı malikanenin bir de havuzu bulunuyor.
Ünlü yıldız köpeklerinin lüks yaşamını sık sık Instagram hesabından paylaşıyor.
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