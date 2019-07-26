Paris'in köpeklerine özel malikâne

HAVUZU BİLE VAR

Hilton Otelleri'nin varisi 28 yaşındaki Paris Hilton, yıllardır köpeklerine düşkünlüğüyle biliniyor. Onlar için hiçbir masraftan kaçınmayan sosyetik güzel, yine kesenin ağzını açtı. Lüks villasının devasa bahçesinde köpekleri için malikane yaptıran Hilton, bu ev için 325 bin dolar (yaklaşık 2 milyon lira, masraf etti.. Özel olarak tasarlanan ve yaklaşık 5 ayda inşa edilen 2 katlı malikanenin bir de havuzu bulunuyor.

Ünlü yıldız köpeklerinin lüks yaşamını sık sık Instagram hesabından paylaşıyor.