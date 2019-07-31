Paranın sıcaklığı tatilden vazgeçirdi

Türk Sanat Müziği’nin Divası Bülent Ersoy, Nisan 2020’ye kadar tarihleri belli olan, sözleşmeleri yapılmış tam 72 konseri nedeniyle tatil yapamayacak. 2 Ağustos Cuma günü Bodrum'da başlayacak konser maratonu, hafta içi ve hafta arası olmak üzere hiç durmadan 25 Nisan 2020 Cumartesi gününe kadar devam edecek. Bayram sahneleri sonrasında İtalya kıyılarında bir aylık mavi tura çıkmayı planlayan, uçak, otel ve yat rezervasyonlarını tamamlayan Bülent Ersoy, menajerinin gerçekleştirdiği konser anlaşmaları nedeniyle tüm tatil programını iptal etmek zorunda kaldı. En yüksek sahne ücreti alan ünlüler arasında yer alan 67 yaşındaki Diva'nın 'kazanırken cebimizi dolduralım' mantığı duyanları şaşırttı.