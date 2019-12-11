11 Aralık 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 11 Aralık 2019 Çarşamba 00:23:15
Para kazanmak Burcu Esmersoy'u mutlu ediyor
Sunucu Burcu Esmersoy, önceki gün İstinye'de objektiflere yansıdı. Sabah saatlerinde alışveriş merkezine giderek birkaç mağazadan ihtiyaçlarını alan güzel sunucu daha sonra kuaföre uğrayıp kişisel bakımını yaptırdı.
Alışveriş merkezinden çıkarken gazetecilerle ayaküstü sohbet eden Esmersoy, çok yoğun çalıştığını ancak çalışmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi. Duyanlar 'Para kazandıkça mutlu oluyor demek ki' şeklinde yorum yaptı.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT