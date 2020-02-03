03 Şubat 2020 Pazartesi 07:32:48 | Son Güncelleme: 03 Şubat 2020 Pazartesi 07:34:26
Pamela Anderson'ın evliliği 12 gün sürdü
Yapımcı Jon Peters ile geçen hafta evlendiğini açıklayan ve çok mutlu olduğunu söyleyen ünlü oyuncu Pamela Anderson’ın evliliği kısa sürdü.
ABD tabloid basını, Peters ile Anderson’ın evliliklerinin 12 gün sürdüğünü ve kısa bir süre içerisinde sona erdiğini duyurdu. Sahil Güvenlik dizisinde rol aldıktan sonra birçok yapımda oynayan Pamela Anderson, “Jon beni çok sevdi fakat bu ilişkide bir ara istiyorum. Yaşamdan ve birbirimizden ne istediğimizi düşünmek için zaman isterken sizin de desteğinizi almaktan memnuniyet duyacağız” dedi.
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