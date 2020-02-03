Pamela Anderson'ın evliliği 12 gün sürdü

ABD tabloid basını, Peters ile Anderson’ın evliliklerinin 12 gün sürdüğünü ve kısa bir süre içerisinde sona erdiğini duyurdu. Sahil Güvenlik dizisinde rol aldıktan sonra birçok yapımda oynayan Pamela Anderson, “Jon beni çok sevdi fakat bu ilişkide bir ara istiyorum. Yaşamdan ve birbirimizden ne istediğimizi düşünmek için zaman isterken sizin de desteğinizi almaktan memnuniyet duyacağız” dedi.