13 Aralık 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 13 Aralık 2019 Cuma 01:31:43
Özlem Yıldız'ın yeniyıl temennisi
Sunucu Özlem Yıldız, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı.
Yıldız, dünyaca ünlü mağazaları gezerek yılbaşı alışverişi yaptı. Kendisini görüntüleyen gazetecilerle de ayaküstü sohbet eden güzel sunucu, “Yılbaşına kadar görüşemezsek, hepinizin yeni yılını kutluyorum” dedi.
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