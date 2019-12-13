Özlem Yıldız'ın yeniyıl temennisi

Yıldız, dünyaca ünlü mağazaları gezerek yılbaşı alışverişi yaptı. Kendisini görüntüleyen gazetecilerle de ayaküstü sohbet eden güzel sunucu, “Yılbaşına kadar görüşemezsek, hepinizin yeni yılını kutluyorum” dedi.