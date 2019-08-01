Özlem’in minik öğretmeni

“2 sene önce tam da bugün güzel meleğim seni kucağıma aldım. Zaman öyle hızlı ilerliyor ki ben fotoğraflara baktığımda anlıyorum senin büyüdüğünü. Simdi kucağında o minik ellerinle kardeşini tutuyorsun. Her geçen gün ben de seninle birlikte büyüyorum küçüğüm. Bana anneliği, sabrı, şefkati, endişeyi, hassasiyet duygusunu sen öğrettin. Tam da annemin dediği gibi ‘Anne olunca anlarsın’ hepsini sayende anladım kızım” şeklinde not yazan Şahin, bu sözleriyle, kızı Arya’nın kendisi için öğretmen olduğunu söyledi.