Özlem Ada Şahin'in kilolarından eser kalmadı 

6 ay önce doğum yapan Özlem Şahin, “Zeynep Mira, çok uslu maşallah, doğum sürecinde yaklaşık sekiz kilo almıştım. Kızların peşinden koşturmaktan tekrar eski kiloma döndüm” diye konuştu. Hayranlarının yoğun ilgisine maruz kalan çift, fotoğraf isteklerini geri çevirmedi.