21 Ocak 2020 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 20 Ocak 2020 Pazartesi 19:33:23
Özlem Ada Şahin'in kilolarından eser kalmadı
Geçtiğimiz günlerde ikinci kez baba olma duygusunu yaşayan Berkay, önceki gün eşi Özlem Şahin ve kızı Arya ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.
6 ay önce doğum yapan Özlem Şahin, “Zeynep Mira, çok uslu maşallah, doğum sürecinde yaklaşık sekiz kilo almıştım. Kızların peşinden koşturmaktan tekrar eski kiloma döndüm” diye konuştu. Hayranlarının yoğun ilgisine maruz kalan çift, fotoğraf isteklerini geri çevirmedi.
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