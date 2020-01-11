Özge Özpirinçci ve Şebnem Bozoklu, Paris yolunda

Mekan çıkışı gazetecilerle sohbet eden oyuncular, vizyonda olan filmleri 'Biz Böyleyiz' hakkında konuştu. İki başarılı oyuncu, ''Filmimiz vizyonda. Tabii ki iyi ve kötü eleştiriler olacak, ama biz çok güzel bir film çektik ve çok eğlendik'' dedi. Seda Sayan'ın yarışma programında kendilerine verdiği Paris sözünün hatırlatılması üzerine ''Planı yaptık. Hepimizin uygun olduğu mart ayında gideceğiz'' dediler.