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31 Aralık 2019 Salı 20:33:01 | Son Güncelleme: 31 Aralık 2019 Salı 20:33:53

Özge Özpirinççi kimdir, kaç yaşında? Özge Özpirinççi O Ses Türkiye performansı haberimizde

Özge Özpirinççi kimdir, kaç yaşında? Özge Özpirinççi O Ses Türkiye performansı merakla araştırılıyor. O Ses Türkiye yılbaşı özel programı yoğun ilgi görüyor. Bu akşamı evde O Ses Türkiye'yi izleyerek geçirenler, programa katılan ünlüler ile ilgili araştırmalar yapıyor. 2020 O Ses Türkiye yılbaşı özel programına katılan isimlerden biri de Özge Özpirinççi. İzleyiciler Özge Özpirinççi hakkında merak ettiği detayları öğrenmek istiyor. Özge Özpirinççi kimdir, kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtı ve Özge Özpirinççi O Ses Türkiye performansı haberimizde..

Özge Özpirinççi kimdir, kaç yaşında? Özge Özpirinççi O Ses Türkiye performansı merakla araştırılıyor. O Ses Türkiye yılbaşı özel programı yoğun ilgi görüyor. Bu akşamı evde O Ses Türkiye'yi izleyerek geçirenler, programa katılan ünlüler ile ilgili araştırmalar yapıyor. 2020 O Ses Türkiye yılbaşı özel programına katılan isimlerden biri de Özge Özpirinççi. İzleyiciler Özge Özpirinççi hakkında merak ettiği detayları öğrenmek istiyor. Özge Özpirinççi kimdir, kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtı ve Özge Özpirinççi O Ses Türkiye performansı haberimizde yer alıyor.

ÖZGE ÖZPİRİNÇÇİ O SES TÜRKİYE PERFORMANSI 

O Ses Türkiye Performansı henüz yayınlanmadı. O Ses Türkiye Performansı yayınlandıktan sonra haberimizde yer alıyor. 

ÖZGE ÖZPİRİNÇÇİ KİMDİR?

Özge Özpirinçci, 1 Nisan 1986 tarihinde İstanbul'da doğdu. İlk ve ortaokulu İstanbul'da okuyan güzel oyuncu, lise eğiminin bir bölümünü ise Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştirmiştir. Lisans eğitimini Türkiye'de alan Özpirinçci, Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri bölümünden 2008 yılında mezun oldu. Annesi İngilizce öğretmenidir. İlk olarak Cesaretin Var mı Aşka ve Kavak Yelleri dizilerinde oynadı.

Birçok, reklam filminde oynayan güzel oyuncu, Kavak Yelleri dizisinde uçuk kaçık ama bir o kadar da duyarlı kanser hastası bir kız olan Ada'yı canlandırmıştır.

Show Tv'de yayınlanan duygusal, dram gençlik dizisi Melekler Korusun'da İpek Taşkır adlı üniversite öğrencisi bir karakteri başarıyla oynadı. Dizi 73. Bölümü ile son kez ekranlarda görüldü.Özpirinçci, ayrıca 2010 yılında vizyona giren Zülfü Livaneli'nin yönettiği Veda filminde Fikriye Hanım karakterini oynamıştır. Ayrıca 2010'da Show Tv kanalında yayınlanan ve 11. Bölümü ile yayınından kaldırılan Deli Saraylı isimli dizide altı dil bilen “Dilruba” karakterini canlandırmaktaydı.

Anadolu Kartalları filminde Üstteğmen Ayşe Dinçer'i canlandırdı. ATV'de yayınlanan Al Yazmalım dizisinde ise baş rol olan Asiye karakterini oynamıştır ve TRT Okul'da yayınlanan Toplu Hayat adlı programda sunuculuk yaptı.

Kayıp filminde de rol almıştır. Aramızda Kalsın adlı dizide Görkem karakterini canlandırmıştır. 2014 yılında çekilen Karışık Kaset filminin başrol oyuncusu İrem karakterini canlandırmıştır. 2015 yılı Şubat ayında başlayan Aşk Yeniden dizisinde Zeynep karakterini canlandırmıştır. 29 Kasım 2015 akşamı gerçekleştirilen 42. Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Kadın Komedi Oyuncusu ödülünü kazanmıştır.

12 Nisan 2013 tarihinde Engin Altan Düzyatan ile nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımlarını atmışlardır. 2013 yılında karşılıklı karar vererek ayrılmışlardır.

Yer aldığı diziler

2007-2011 Cesaretin Var Mı Aşka Ebru
2008 Kavak Yelleri Ada
2009-2010 Melekler Korusun İpek Taşkır Üstündağ
2010 Deli Saraylı Dilruba
2011-2012 Al Yazmalım Asiye
2012 Ağır Roman Yeni Dünya Zehir Ahu
2013 Tatar Ramazan Alin Terziyan
2014 Aramızda Kalsın Görkem
2015-2016 Aşk Yeniden Zeynep Taşkın
2017-Kadın

Yer aldığı Filmler

2010 Veda Fikriye
2011 Anadolu Kartalları Ayşe Dinçer
2012 Kayıp
2014 Karışık Kaset İrem

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