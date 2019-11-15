Özge Gürel'in paylaşımı hayranlarını harekete geçirdi! Yorum yağdı
Serkan Çayoğlu ile dolu dizgin aşk yaşamaya devam eden oyuncu Özge Gürel, son paylaşımıyla sosyal medyayı adeta salladı.
Özge Gürel, meslektaş sevgilisi Serkan Çayoğlu ile 2015’te ‘Kiraz Mevsimi’ dizisinde başrolü paylaşmış ve aşk yaşamaya başlamıştı. 4 yıldır dolu dizgin aşk sürdüren çift, her hareketiyle magazin gündemine gelmeye devam ediyor. Son olarak Gürel, Instagram hesabından yeni fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu.
TWİTTER'DA 'TT' OLDU!
Oyuncunun paylaşımı hayranları tarafından beğeni yağmuruna tutuldu. Güzelliğiyle sevenlerini büyüleyen Gürel, adından öyle çok söz ettirdi ki Twitter'da da 'TT' olmayı da başardı.
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