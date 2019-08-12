12 Ağustos 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 00:54:56
Özel hayat konuşmuyor
Didem Soydan’la yeni aşka yelken açtığı için annesi Didem Şahin’den veto yiyen Lider Şahin, önceki gün İstanbul Havalimanı’nda görüntülendi.
Kardeşi İrem’le birlikte Çeşme'ye gittiklerini söyleyen Lider Şahin, karmaşık aşk hayatının sorulmasıyla “Özel hayat konuşmuyorum” diyerek uzaklaştı. Lider Şahin’in bir dönem Demet Özdemir’le de aşk yaşadığı iddia edilmişti.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT