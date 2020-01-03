Özcan Deniz'in hız tutkunu yeğeninin cezası belli oldu: Haftanın üç günü karakola gidip imza verecek
Özcan Deniz'in 16 yaşındaki hız tutkunu yeğenin ,ehliyetsiz olarak otobanda 250 km. hızla araç kullanmasının cezası belli oldu. Ünlü sanatçının yeğeni haftanın 3 günü karakola gidip imza verecek
Özcan Deniz'in 16 yaşındaki yeğeni D.D.'nin, Kuzey Marmara Otoyolu Uskumruköy mevkiinde lüks bir spor otomobille hız denemesi yapması olay olmuştu. Ehliyeti olmadan 250 km. hızla araç kullanan D.D.'nin görüntüleri incelemeye alındı.
'PİŞMANIM' DEDİ
Günaydın'dan Dilek Yaman Demir'in haberine göre, polis merkezine götürülen D.D., ifadesinde "Pişmanım, bir daha yapmayacağım" dedi. Küçük D.'ye, toplam 3 bin 20 lira para cezası kesildi. Mahkemeye sevkedilen D.; her çarşamba, cumartesi ve pazar günleri karakola gidip imza atması şartıyla serbest bırakıldı.
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