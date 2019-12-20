20 Aralık 2019 Cuma 16:19:33 | Son Güncelleme: 20 Aralık 2019 Cuma 16:23:03
Özcan Deniz'in ehliyetsiz yeğenine para cezası
Otobanda lüks araçla hız denemesi yaptığı görüntüler sosyal medyaya düşen Özcan Deniz'in yeğeni polis tarafından gözaltına alınarak, 3 bin 20 lira idari para cezası kesildi.
Otobanda lüks araçla hız denemesi yaptığı görüntüler sosyal medyaya düşen Özcan Deniz'in yeğeni polis tarafından gözaltına alınarak, 3 bin 20 lira idari para cezası kesildi. 16 yaşındaki D.D., jandarma sorumluluk bölgesinde yakalandığı için adli işlemler için jandarmaya teslim edildi.
16 yaşındaki D.D., jandarma sorumluluk bölgesinde yakalandığı için adli işlemler için jandarmaya teslim edildi.
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- Özcan Deniz'in ehliyetsiz yeğenine para cezası
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