Özcan Deniz'in ehliyetsiz yeğenine para cezası

Otobanda lüks araçla hız denemesi yaptığı görüntüler sosyal medyaya düşen Özcan Deniz'in yeğeni polis tarafından gözaltına alınarak, 3 bin 20 lira idari para cezası kesildi. 16 yaşındaki D.D., jandarma sorumluluk bölgesinde yakalandığı için adli işlemler için jandarmaya teslim edildi.

16 yaşındaki D.D., jandarma sorumluluk bölgesinde yakalandığı için adli işlemler için jandarmaya teslim edildi.