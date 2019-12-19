19 Aralık 2019 Perşembe 10:18:45 | Son Güncelleme: 19 Aralık 2019 Perşembe 10:25:26
Özcan Deniz'in 16 yaşındaki ehliyetsiz yeğeninden lüks araç denemesi: Kadraj 250'yi buldu
Özcan Deniz'in kardeş Ercan Deniz'in oğlu D.D.'nin sosyal medyadaki paylaşımı tartışma konusu oldu. Lüks araçla hız denemesi yapan 16 yaşındaki D.D., kadrajın 250'yi bulduğu anlarda sevinç çığlıkları attı.
Özcan Deniz' in kardeşi Ercan Deniz'in oğlu 16 yaşındaki D.D.'nin soysal medya hesabından ilk olarak lüks araçların bulunduğu garajı paylaştı. D.D. ardından o otomobillerden birine binerek yola çıktı. D.D. lüks otomobilde kadrajın 250'yi bulduğu anlarda sevinç çığlıkları attı.
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