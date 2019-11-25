25 Kasım 2019 Pazartesi 16:00:01 | Son Güncelleme: 25 Kasım 2019 Pazartesi 16:02:53
Özcan Deniz'e başrol teklif ettiği Barış Arduç'tan şok yanıt... Reddetti
Son olarak İstanbullu Gelin dizisinde rol alan Özcan Deniz, oyunculuğun ardından yapımcılığa soyundu.
Senaryosunu kendisinin kaleme aldığı bir dizi için kolları sıvayan Deniz, ünlü oyuncu Barış Arduç'a başrol teklif etti. Ancak oyuncu, hiç beklemediği bir yanıt aldı.
BARIŞ ARDUÇ'TAN RET GELDİ
Gel Konuşalım'ın haberine göre Barış Arduç, Özcan Deniz'den gelen başrol teklifini reddetti. Arduç'un teklifini reddetmesine şaşıran Deniz'in, şimdilerde yeni bir oyuncu arayışı içerisinde olduğunu öne sürüldü.
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