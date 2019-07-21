Özcan Deniz ile Feyza Aktan tatilde kavga etti! Bir anda sesler yükseldi ve...

3 hafta önce boşanan Özcan Deniz ve Feyza Aktan Bodrum'da tatil yaparken görüntülendi. Havuza giren çift, kahkahalar eşliğinde yüzerken, bir anda havuzda sesler yükseldi. Boşanmanın üzerinden kısa bir süre geçmişken Özcan Deniz ve Feyza Aktan'ın, Bodrum'daki el ele fotoğrafları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

BODRUM'DA TATİL YAPIYORLAR

İkilinin bu hamlesi herkesi şaşırtırken, ünlü şarkıcı boşandığı eşi ile Bodrum tatillerine son sürat devam ediyor. Özcan Deniz, boşandığı eşi ve oğlu Kuzey için Yalıkavak'taki bir otelin apartını tuttu. Posta'nın haberine göre; Gizli saklı tatil yapan Özcan Deniz görüntü vermemek için güvenlik önlemi aldı. Apartın havuzunu hiçbir yerden görüntü vermemek için ayarlayan Özcan Deniz, Feyza aktan ve oğlu Kuzey ile havuza girdi.



Havuzda keyifli vakit geçiren çekirdek ailenin mutluluğu yüzlerine yansıdı. Minik Kuzey annesi ve babası ile adeta mutluluk tablosu çizdi. Neşesi ile dikkat çeken Özcan Deniz ve Feyza Aktan'ın kahkahaları havuzda yankılandı. Özcan Deniz ve Feyza Aktan havlu konusunda bir tartışma yaşayınca ünlü şarkıcının sesini yükselttiği duyuldu. Bir süre konu hakkında tartışan çift daha sonra aparta girerek gözlerden kayboldu.



Sabah