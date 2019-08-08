Ozan Güven plaj terlikleriyle rahatlığından ödün vermedi

Yoğun geçen bir sezonun ardından tatile çıkan oyuncu Ozan Güven, Çeşme tatiline devam ediyor. Güven, önceki gün Alaçatı-Hacımemiş’teydi. Arkadaş grubuyla bir mekana eğlenmeye giden oyuncu; bol pantolon, gömleği ve plaj terlikleriyle rahatlığından ödün vermediğini gösterdi.