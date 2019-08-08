08 Ağustos 2019 Perşembe 11:50:47 | Son Güncelleme: 08 Ağustos 2019 Perşembe 11:53:12
Ozan Güven plaj terlikleriyle rahatlığından ödün vermedi
Çeşme tatiline devam eden Ozan Güven, önceki gün Alaçatı-Hacımemiş’te görüntülendi. Güven'in plaj terlikli tarzı dikkat çekti.
Yoğun geçen bir sezonun ardından tatile çıkan oyuncu Ozan Güven, Çeşme tatiline devam ediyor. Güven, önceki gün Alaçatı-Hacımemiş’teydi. Arkadaş grubuyla bir mekana eğlenmeye giden oyuncu; bol pantolon, gömleği ve plaj terlikleriyle rahatlığından ödün vermediğini gösterdi.
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