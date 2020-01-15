15 Ocak 2020 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 15 Ocak 2020 Çarşamba 14:03:19
Ozan Doğulu'nun doğum günü partisinde gözler Kenan Doğulu'nun eşi Beren Saat'i aradı
Aranjör ve şarkıcı Ozan Doğulu, 48 yaşına girdi.
Recep ASLAN
Ünlü sanatçı yeni yaşını önceki akşam Etiler'de çocukları, sevgilisi, aile üyeleri ve yakın dostlarının katılımıyla kutladı. Kenan Doğulu'nun partiye eşi Beren Saat olmadan katılması dikkat çekti. Gecenin ilerleyen saatlerinde ise Kübra Hera Aslan, sevgilisi Ozan Doğulu'nun gözlerinin içine bakarak 'Yalan Dünya' adlı türküyü seslendirdi.
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