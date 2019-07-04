04 Temmuz 2019 08:00 | Perşembe
Oyunculuğu bırakıyor
Dünyaca ünlü aktör Brad Pitt, hayranlarını üzecek açıklamalarda bulundu.
Oyunculuğu bırakacağının sinyallerini veren Oscar ödüllü aktör Pitt, “Hollywood artık genç erkeklerin oyunu. Zaten yaşlı karakterler için önemli bir iş yok. Ben kamera arkasındayım ve bundan da çok zevk alıyorum” dedi.
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