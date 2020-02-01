Oyuncu Merve Boluğur'dan gazetecilere 'aksiyon' çıkışı

Bir erkek arkadaşıyla sabahın ilk ışıklarına kadar Lucca'da eğlenen Boluğur, çıkışta gazetecilerin objektiflerine yakalandı. Gazetecilerin 'aşk hayatı' ile ilgili sorularına öfkelenen Boluğur, "Kendinize aksiyon mu yaratmaya çalışıyorsunuz? Anlamadım. Bir şey yok" diye bağırdı. Murat Dalkılıç'tan boşandıktan sonra depresyona giren oyuncu, bir süre önce ailesi dışında kimseyle görüşmeme kararı aldığını açıklamıştı.